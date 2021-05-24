在經歷如坐雲霄飛車般劇烈震盪的一周後，隨著美國和中國當局表態將收緊對加密貨幣的監管並強化稅徵，周日比特幣再度遭到拋售。

根據Coin Metrics數據，目前比特幣24小時內價格下跌8%，報34,784.70美元，稍早前一度重挫約16%，跌至31,772.43美元。其他加密貨幣亦同步走弱，以太幣目前跌近10%，報2,111.56美元。瑞波幣跌14%，近來受到高度關注的狗狗幣跌11%。

在加密貨幣越來越受到華爾街大行和知名上市公司青睞之際，比特幣的暴跌讓加密貨幣行情出現大逆轉。今年來受到各種追捧的比特幣，本月卻遭到來自重量級名人和監管機構一連串的利空打擊。

特斯拉今年早些時候宣布已經購買價值15億美元的比特幣，並宣布將接受以比特幣購車，此番宣示將比特幣的聲勢拉抬到高峰，但本月初特斯拉執行長馬斯克突然宣布基於環保考量，特斯拉將暫停接受比特幣購車，比特幣應聲重挫。

隨後馬斯克對於特斯拉持有之比特幣部位釋出前後不一的訊息，先是在推特上暗示特斯拉或許已經出脫比特幣，之後又澄清特斯拉並沒有這麼做。

CIBC分析師斯Stephanie Price出具報告指出，這個資產類別持續處於劇烈震盪，只要一條推文或公開評論就可能造成價格大幅波動。

摩根大通的報告則指出大型機構投資人 正在拋售比特幣，並轉向黃金。

中國國務院副總理劉鶴上周五主持金融穩定發展委員會會議時表示，中國政府將整頓比特幣挖礦和交易行為，強化遏阻投機和金融風險的力道。

受此打擊，上周五午後比特幣加速下挫，價格一度跌逾11%，報35,891.20美元。

此前美國財政部亦宣布將強化對加密貨幣的監管，加密貨幣轉帳金額超過1萬美元就必須向國稅局申報。

根據Coin Metrics的數據，上周三比特幣暴跌逾30%，跌到近3萬美元，創下今年1月底以來的新低價。比特幣價格在今年4月創下歷史新高，直逼6.5萬美元。

分析師表示，即使經歷這一波拋售，加密貨幣在過去這一年來仍有令人難以置信的亮眼表現。根據Coinbase的數據，過去一年來，比特幣價格上漲268%，以太幣的漲幅甚至超過840%。

(時報資訊)