本土疫情擴大，台積電(2330)、世界(5347)等晶圓代工廠，以及南亞科(2408)、宇瞻(8271)等記憶體廠皆有1名員工染疫，但公司均強調不影響公司營運。

台積電22日表示，1名員工染疫，目前已入院診治，經查曾近距離接觸者約10餘人，已進行為期14天居家隔離，此事件不影響公司營運。

台中市政府22日宣布，台積電有一名員工確診新冠。台積電表示，這名員工曾於上上週末與確診者接觸，上週日進入公司後即接獲通知接觸者確診，隨即離場並自主隔離，隔離期間採檢確認陽性。台積電於第一時間追溯確診員工公司內接觸史，確認曾近距離接觸者約10餘人，也於當日離場並進行為期14天居家隔離，目前皆無不適症狀。

台積電已針對確診員工工作場域及公共區域加強消毒。台積電強調，這事件不影響公司營運，公司也會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為。

世界先進表示，日前快篩結果陽性的桃園三廠員工，20日接獲通知PCR核酸檢測結果為陽性，這名員工症狀輕微，正檢疫隔離中，公司生產及營運不受影響。

位於新北市泰山區的DRAM廠南亞科(2408)21日宣布1名員工確診，目前已隔離，公司啟動分組分流及居家辦公等營運模式因應，不影響整體營運。

南亞科表示，公司已匡列密切接觸的員工，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，防止可能的疫情擴散。

另外，位於新北市土城區的記憶體模組廠宇瞻(8271)，20日接獲通報有1名員工確診COVID-19，這名員工已接受醫療照護，另有少數員工配合自主健康管理及自主隔離，總部全面消毒。

對於員工確診，宇瞻總經理張家騉說，對整體營運影響輕微。在疫情爆發後，公司即嚴格要求員工落實每日健康狀態管理、實施限定工作範圍與人員分流，多數員工上周已啟動居家辦公。

(時報資訊)