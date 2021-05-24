新冠肺炎疫情緊張，遠距上班與居家工作的人數暴增，電信業紛紛針對異地上班祭出相關專案，中華電(2412)全面性將企業客製需求及資安防禦納入規劃，台灣大(3045)則推出多項CPaaS(Communication Platform as a Service,通訊平台即服務解決方案)，電信業積極在台灣疫情升溫的關鍵時刻，發揮傳輸連結的優勢，降低接觸，盼助疫情提早結束。

中華電推動企業異地辦公防疫專案，讓大型及中小企業皆可依據營運需求，彈性調整專屬的數位化工作模式，助攻企業異地辦公與資安部署再升級。中華電全面性將企業客製需求及資安防禦納入規劃，提供包含HiNet資安艦隊2021系列「先進防禦版」、「M365 Teams通訊防疫包」、「UTM租賃/租售服務」、「HiNet企業視訊會議」及「Amazon WorkSpaces遠端虛擬桌面」等10項企業異地辦公防疫方案，滿足企業各類型辦公適用情境。

中華電表示，針對企業最重視的資安防護，HiNet資安艦隊2021系列「先進防禦版」整合「先進網路防禦系統」及「企業防駭守門員」服務，從網路端(局端)第一線直接阻擋駭客入侵攻擊與網路病毒威脅，可有效避免勒索軟體、APT攻擊、釣魚網站與物聯網入侵。企業於防疫期間，同樣可受到專業級的防護，不讓遠端辦公形成資安破口；「Amazon WorkSpaces遠端虛擬桌面」則支援不同平台或載具辦公的跨裝置功能，可在任何位置從任何終端裝置，利用網際網路，使用企業內部應用程式與數據，大幅降低IT人員維運設備的負擔。

台灣大備齊多項CPaaS，即日起推出免費試用及優惠，幫助企業用戶在防疫關鍵期，以最小成本迅速打造行動辦公室。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，疫情是危機也是轉機，台灣大已做足準備，要做為企業用戶的好夥伴，一同能所不能。透過雲端運作的CPaaS全球需求市場正快速崛起，台灣大以優越的雲端技術為基礎，搭配厚實的電信級資安防護，提供符合國際領先趨勢的解決方案，企業無需自行建置與維運昂貴IT設備及租用頻寬，也能協作分工。

台灣大表示，居家上班首當其衝的是員工分散辦公、通訊不易，將公司總機搬上雲端的「台灣大雲端總機」，當有外部來電打到公司桌機時，手機、筆電同時響鈴，如同為每位員工配備多個行動分機。因應疫情特別推出短租方案，且立即申請、立即生效，解除企業因疫情升溫、即刻居家上班的燃眉之急。

「台灣大儲存雲」則是提供優異的檔案管理解決方案，內外部檔案自動同步、可即時分享與編輯，檔案上傳也能即時掃毒，分享權限與安全設定不侷限辦公區域，員工隨時可展開遠距辦公。同時台灣大也運用雲端技術導入可支援多種終端、跨國企業可遠距共同工作的Microsoft 365，企業用戶可依自身需求、選擇最適方案。

(時報資訊)