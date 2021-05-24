國內「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情警戒升高，也讓「防疫保單」的詢問度大增，台產、國泰產陸續宣布停售商品，但仍有產險公司在疫情加劇時，擴大服務。中信金(2891)旗下台灣人壽宣布啟動五大關懷服務，擴大法定傳染病給付範圍、確診隔離檢疫理賠、放款減息方案，給予保戶即時照護、強化保障，降低保戶生活壓力。

一、強化保戶防疫保障，讓民眾更安心抗疫，推出「台灣人壽安心365全戶罩專案」，將法定傳染病慰問保險金納入保障項目。多張商品之法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用。

二、針對健康醫療險保戶，法定傳染病不視為除外責任。感染新冠肺炎申請理賠（含1998年前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者），基於有利於被保險人考量，仍予以給付，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。

三、感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。

四、感染新冠肺炎確診的保戶，可展延房屋貸款本金及利息一年；確診保戶經個別檢具證明文件可申請保單借款利息緩繳或降息6個月。

五、提供房貸、保單借款利率調降優惠，主要對象包括（一）、因確診、或檢疫需要接受隔離，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業之借款戶本人或配偶、一親等血親。（二）、連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%之公司負責人本人或配偶。（三）、防疫相關醫療人員。

台灣人壽表示，上述對象凡是自用住宅貸款餘額新臺幣（以下同）1,000萬元以內，自核定受理日起，可減息0.25%六個月；保單借款也自核定受理日起，按各類型保單借款定價利率減息0.25%六個月，本項降息措施申請期限至9月30日。

此外，兆豐保險、富邦產物、和泰產物、明台產物、新光產物、華南產物、新安東京海上產物、安達產物等，民眾如果仍想投保防疫保單，也還是可以買得到。

(時報資訊)