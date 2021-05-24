冷氣機起火燃燒，所幸右側水管燒融，水流出順勢澆熄火勢。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市消防局第一大隊大隊長林建隆指出，窗型冷氣機嚴重燒損。（陳彩玲攝）

基隆國立台灣海洋大學今早7點多，海洋科學與資源學院傳出火警，消防員到場在1樓實驗室發現濃煙不斷竄出，並帶有刺鼻塑膠味，初判是冷氣機起火燃燒，所幸右側水管燒融，水流出順勢澆熄火勢，並無人員受傷，詳細起火原因仍待調查釐清。

清潔阿姨轉述同事說詞表示，今天早上進入實驗室不斷有濃煙夾帶塑膠味迎面而來，地板也有水流出，原先以為是電線走火，趕緊向警衛反應，但發現教室難以進入，立即報請消防局協助。

基隆市消防局立即派遣中正、信義、信二等分隊前往救援，基隆市消防局第一大隊大隊長林建隆指出，消防隊員一開始無法察覺在哪一間教室起火，在1樓逐一搜索後，在地學科學研究所的105礦物與地球化學實驗室，發現窗型冷氣機已嚴重燒損。

林建隆說，冷氣機附近正好有飲水機自來水配管，水管被火燒融，水正好滴在冷氣機上，才未引發火勢，至於詳細起火原因，仍待火調人員調查釐清。

(中時 )