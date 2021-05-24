為避免形成防疫破口，金門縣府23日公告自24日起規定入境鄉親和旅客須持3天內核酸陰性證明，若無法提供則於機場接受快速篩檢，但衛福部隨後在深夜發布新聞稿表示，此舉違反傳染病防治法第37條第3項等相關法律規定，又經指揮官於當晚親自致電溝通仍不依法完備程序於後，故依法撤銷。縣府官員不諱言遭到「暗算」，國民黨金門立委陳玉珍今(24日)在臉書表示，「請指揮中心因地制宜考量」。

金門快篩站遭強拆！縣長楊鎮浯怒衝機場：誰拆的出來講

縣府對連日來與中央溝通後，仍未獲防疫指揮中心的支持，感到十分遺憾，並對中央在半夜發稿通報全台，意外之餘也有遭突襲「暗算」的感覺。

楊鎮浯縣長將在上午9時30分親赴尚義機場，實地勘查快篩站整備和作業現況，同時就中央否決縣府的超前部署，正式提出回應，並說明最新因應辦法。

金門快篩令，陳玉珍發表看法。(取自陳玉珍臉書)

因應國內疫情升溫，金門縣政府23日公告尚義機場快篩站完成建置。（民眾提供）

身為金門選區中央民意代表的陳玉珍，24日上午在臉書發表聲明，她說，為配合中央因應從新冠肺炎疫情，金門深知地方醫護能量遠不如本島，便早以最高防疫標準來面臨疫情衝擊，不論是小三通停航，或是全面補助民眾施打疫苗，都是全力配合中央防疫政策之舉，而今新冠肺炎疫情趨嚴，如何守護離島淨土，防範新冠肺炎入侵金門於未然，不僅是中央疫情指揮中心的責任，也是全體金門鄉親的殷切盼望，「值此特殊情形，金門地區採用合情合理丶符合時勢又守護金門成為淨土的行政措施手段，在避免疫情擴大的前提下，要求提供陰性檢測證明始可赴金或於抵達金門時進行快篩，中央理應大力支持！」

陳玉珍說，猶記得歷年來中央經常以金門地區距離大陸地區過近，故有「口蹄疫」丶「禽流感」等疫情傳染之虞，逕行以中央片面的行政命令，單向禁止或有條件限制金門地區產出的「牛肉丶豬肉丶雞蛋」等物品銷台，本人也曾多次在立法院質詢蘇院長等行政官員，此種單向禁止行為是否有歧視離島之嫌，同時違反了憲法148條所揭櫫的「中華民國領域內，一切貨物應許自由流通。」之貨暢其流條款！行政部門每每用為避免相關疫情擴大，故此種限制為不得不然之舉為由，依然故我，單方面限制金門物品攜帶赴台，但面對金門為保護離島鄉親健康，提出加強防疫之積極作為，何以中央卻不同意?

陳玉珍進一步說，金門身為離島，醫療及各項資源自然比不上台灣本島，但金門身為中華民國的一分子，扮演的角色從來都是中央的資產而不是負債，每年金門地方政府挹注數億元經費於中央各個設置在金門國立金門大學丶國立金門高中、國立金門高職丶衞福部金門醫院、內政部金門國家公園等各個單位，或且是協助中央單位建設不遺餘力；歷來對於中央政府強加於金門的各項單方面不合理的限制也總是站在以大局為重之前提下忍讓吞聲；而金門離島環境特殊，除密閉式的飛行器外並無其他赴金的管道，不若台灣本島其他各縣市，如選擇不搭大眾運輸工具，尚可自行開車返鄕，且以5月24日之前一週旅客人數統計，近日赴金旅客人數每日已降至2至300餘人，進行全面篩檢或要求檢附證明，受影響國人甚少。

因此陳玉珍認為，「兩害相權取其輕，造成少數人員之進出不便，卻可確保金門全島十數萬人民之免受新冠肺炎威脅，權衡得失之下，疫情指揮中心實在應該因地制宜，這點不單是幫助金門也是幫助中華民國全體國民恢復信心之舉。」她也將同時建請金門縣政府依程序正式向疫情指揮中心提出申請，在申請程序完備下，請疫情指揮中心再次考量斟酌。

(中時新聞網)