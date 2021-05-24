無暇結義成幻夢，手足反目刀劍終，七趣轉輪道，撕裂兄弟騙局，兵災雪、愁傘人聯手對抗祖登龍，長年的情義皆是虛假，此刻僅留心中恨火，兩人定要眼前之人，為過往所有欺瞞付出代價！然而天蟒豈是易與，仗著特異體質之利，縱是以一敵二，猶佔上風！自古世情多為難，只餘刀下見分判，荒野之上、逆城降下，游師無方為願力、為信眾、為將舊人拉回正途，對上昔日摯友恨潮生，彼此對立，再無轉圜餘地，為了族人，恨潮生不再留手，一刀揮出，劃開過往，雙刀交擊，迸出萬點星火，此戰，定有一人要倒下，才能結束！白象指引天堂途，少陽決行救世路，天堂鳥的意識境內，驚見熟悉人影，香六牙的靈識乍然浮現，指引少陽君，若想完全駕馭天堂鳥，就必須進入眼前之門，通過其中的考驗，少陽君抱持必行之決心，踏入天堂之門，然而光芒閃過，卻是意外的一幕！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂朝靈闕》第27章：香六牙的最後一步棋；第28章：三川解謫．陽世破曙。

(中時 )