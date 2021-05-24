【愛傳媒王鳳奎專欄】今天到醫院陪病，沒多久，父親就很使勁想要起身，嘴裡直嘮叨他要起來，力氣大到連我這個彪形大漢都有點拉不住。但他已經鼻插呼吸管，腳連點滴管，我很擔心他如此使力會傷到他自己。

我湊近父親的右耳大聲：「爸爸，您如果要上廁所就尿在尿布就好，醫生說您不能經常起床，這樣子您的病就好不了，好不了就沒有辦法回家喔！」父親似懂非懂地回說：「好！」，但隔沒多久，這樣的戲碼又重演，一天到晚起碼可以演個10回以上。

父親在醫院因為接受點滴及抗生素的治療，變得經常有「便意」，無論是否是真的需要上廁所，只要有便意，父親就會執意想起來坐馬桶椅，即使我們有幫他包尿布。

以前都有外傭幫忙照應父親上廁所及換尿布，現在醫院規定只能一人陪病，換尿布就變成了陪病者的工作，對我這個門外漢確實是很大的挑戰，畢竟上次幫忙換尿布的對象為18年前還是嬰兒的妹妹。

護士才走進病房，看到手忙腳亂的我，不知所措地在處理父親滿是排泄物的尿布，連忙湊到病床喊著：「王先生，您不能這樣把阿公的腳抬高拉尿布，您這樣會把病床及被單都弄髒的。」我只能無奈回應：「很抱歉，您能幫忙我一下嗎？我上次幫忙換尿布應該是20年前的事了。」護士急忙戴起醫療手套，協助並引導我：「要先讓阿公側身，現在趕緊拿衛生紙及濕紙巾擦阿公屁股，再把尿布向內捲包起來！」她說得輕鬆容易，我則是做得戰戰兢兢。

護士看我清理完髒尿布，交待我等會阿公要量血壓，請我自己幫阿公換新尿布，於是我按照護士「讓阿公側躺一邊、放尿布在床上、再側躺另一邊、讓阿公正躺、把尿布包好」的指示，結果才發現尿布上下顛倒，有魔鬼氈的部份應該在上半部才對。原想把尿布從父親身下直接拉出來再重新包，沒想到用力過度，尿布竟然被拉破成兩半。只好又拿了新尿布，循著護士的指示，先把破尿布拿走，換了新尿布！

「爸爸，您剛才大了好多好多的大便喔，您很棒喔，現在可以好好休息了！」父親聽了，又是「好」一聲，似乎感覺心滿意足地躺在床上，逐漸進入夢鄉，臉上顯得非常安詳。

我知道這種寧靜維持不久，他應該很快地又要起身，我也趁機在躺椅小睡片刻，稍做休息。

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)