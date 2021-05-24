【愛傳媒陳朝平專欄】南韓總統文在寅訪美，大有收穫。《路透社》報導，拜登在記者會時向南韓承諾，未來將提供55萬人份的新冠疫苗給南韓軍隊。

此外，拜登在美韓元首峰會時也表示，已與南韓就構築全面性疫苗夥伴合作議題上，達成協議。

呼叫國軍的靠山！瞧見了麼？國軍官兵兄弟姊妹何時可以打疫苗？國軍官兵，出操演習，很難避免群聚，營區寢室又都是大通鋪，睡眠時根本不可能保持社交距離，防疫工作尤須謹慎。

萬事莫如禦敵急，萬事莫如強軍急，萬事莫如全體國軍施打疫苗急！考慮中共認知戰，謀我日亟，我軍當然不能施打中共製造、且可能含有一中認知病毒的疫苗，那麼，親愛的國軍靠山，請問，您是要讓全體國軍官兵和您一起當白老鼠，施打國產疫苗呢？還是要師法文在寅，趕緊給拜登打個電話，幫國軍官兵兄弟姊妹們爭取美國的疫苗？

萬萬一，國軍沒來得及施打疫苗，解放軍來犯，又該怎麼辦呢？這問題，挺難回答，稍一不慎，極可能被誣陷為中共潛伏在台的第五縱隊！所以，咱還是將這問題，留給國軍的靠山回答吧！

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(中時新聞網)