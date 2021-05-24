【愛傳媒黃珊珊專欄】對於三總的支援、和平里吳淑芬里長與里民的所有協助，只有無限感激。

5月12日市長下令成立快篩站，13日馬上就要上線，剛開始只有中興、和平、剝皮寮以及西園醫院，現場湧現排隊人潮，我們也緊急尋找萬華區其他適合的地點，問題是和平青草園 場地找到了，聯醫人手有限，只能尋求外援。

在中央以及國防部協助之下，指派三總支援青草園快篩站，15日下令，隔天三總就立刻到現場，他們自己派車、自己調派，我們能做的就是盡量提供醫護及行政人員一個安全及適合篩檢的環境，這幾天有時氣溫高達36度，有時又午後陣雨，他們穿著防護衣在這樣的條件下工作，那根本不是人做的事，應該只有天使才做得來。

另外要感謝的人就是吳淑芬里長，一開始設置快篩站很怕遇到周遭民眾的抗議，畢竟里民都會擔心害怕，這是人之常情，我在15日到青草園勘查場地，吳淑芬里長只有一項要求，那就是做好四周安全防護，里民那邊她會安撫，這真的需要很大的勇氣與魄力。

但更可愛的是和平里里民，這幾天里長都會提供來自於里民的愛心物資，有豆花、飲用水等等，看到大家都這麼團結，我相信，沒有打不贏的戰爭。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)