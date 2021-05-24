【愛傳媒葉毓蘭專欄】NCC這一年多以來，除了坑殺新聞自由關中天、為華視進入52台鋪紅毯之外，就是官員，而且是高階的官員：特任的副主任委員和簡任專門委員在近期爆發的爭議新聞。

先別說NCC的職掌中也有電信詐騙的防制，因為近年來藉由假網拍、假冒名義、解除分期付款、猜猜我是誰等詐騙手法依直居高不下，都有賴詐騙集團以網路、第二類電信、或電信門號個資行騙。

因此，NCC一直都不應該是局外人，但卻讓警察在打詐之役中無比孤獨，得不到主管電信通訊的NCC的積極回應與介入改善。翁柏宗副主委太過置身事外，以致連假檢警這種老哏都會上當，捧了358萬的現金交給車手。

我並不同意很多網友訕笑翁柏宗是現世報，但是，他的受害被騙更印證了許多政府部門對於自己該負的責任毫不關心，任何事務能推就推，就推給最下游的警察。

而他所交出去的358萬現金，也是給予詐騙集團甜頭，讓他們因為這樣的高獲利，繼續危害其他無辜的被害人。

翁柏宗付出慘痛的代價後，我相信他們對於電信詐騙的防制，對於警察機關提出的問題，會比較積極協助了。但是這位NCC簡任專門委員喬建中對於國土的破壞，對於資源的浪費，能夠放過他嗎？！

「玉山八通關杜鵑營區本月十六日發生森林火災，搶救已逾第七天，火勢仍在延燒，延燒面積超過七十一公頃。森林護管員在海拔三千公尺處開闢防火線，暫時守住火柱蔓延，但難以估計何時能完全滅火。對於肇事者NCC專門委員喬建中聲稱自己踢翻爐火引發森林大火，林務局初步估計，求償恐怕將破億元⋯⋯，空勤總隊表示，黑鷹直升機除了人員、物資運補，還要到南投陳有蘭溪上游載水，再飛到火災上空投水，光是燃油、維修成本，每小時就超過廿萬七千餘元。

據了解，當天引發大火的五人中除了喬建中，還有一人是前任檢察官、現任律師。林華慶說，一定會求償。初步估算，除了陸空人力動員、油料、物資，還燒到一大片一九八二年的造林地，高山造林成本高，「求償恐怕會破億」，這還不包含難以估計的生態損失。對喬建中稱是「踢翻爐火」，知名登山部落客雪羊說，野外炊煮。」

喬建中等人的犯行，對國土所造成的損害，保七總隊已經完成蒐證移送地檢署依照森林法第五十三條訴追；至於森林損害及國家支出，5月22日農委會主委陳吉仲在臉書上表示：將於火災撲滅後計算總額，並向肇事者提告求償，「一定追究到底，絕不輕饒」。

陳吉仲，你可要說話算話，我會牢牢地盯著你，看你怎麼跟喬建中求償，來杜絕這些不良登山客毀我美麗國土的惡行！

請管轄的地檢署效法花蓮地檢署前檢察長俞秀端，在偵辦太魯閣慘案時假扣押李義祥的工程款，先對喬建中與共犯的財產聲請假扣押，避免他們脫產！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)