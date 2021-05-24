國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心的應變能力是否慢半拍，引發質疑，尤其日前指揮官陳時中喊出「校正回歸」，各界譁然；而指揮中心的反應速度和過去相比會出現落差，名嘴李正皓指出，是因為「差了一個人」。

李正皓在《關鍵時刻》節目中表示，這波疫情讓很多人感覺整個防疫體系慢了，例如疫苗確實是慢了，或是連開車要不要戴口罩都要開會討論，沒有一個標準，由此可見很多防疫決策是根本沒有準備的，且早就寫好三級的標準是什麼、四級的標準是什麼，像現在三級，在家上班、民眾日常所需等等，是不是要有個指引手冊，告訴民眾要遵循的方式，指揮中心一開始甚至要輕症者在家休養，這是準備好的決策嗎？

現在全世界都在打防疫的後疫情時代，李正皓說，台灣疫情擴散比別人慢了一年，我們有別人的作業可以抄，有一整年的時間可以準備，而所有國家包括義大利、英國、法國，都有「輕症集中治療中心」，因為最基本的，待在家裡家人會感染，且處方藥從哪裡來？所以讓覺得整個體系真的慢了。

政治評論員李正皓。(資料照／邱子軒攝)

主持人劉寶傑好奇問道，可是這個團體從頭到尾都是這幾個人，怎麼會這樣子勒？

對此，李正皓表示，「差了一個人，陳其邁」。他說，去年高雄市長補選時，陳時中去站台提到，「防疫的時候人家都叫我指揮官，可是陳其邁是指揮官的指揮官」。李正皓說，這件事情讓人家理解到，原來我們的防疫體系確實跟去年不太一樣，因為陳其邁是真正的公衛專家。

去年確實有幾件事值得台灣驕傲，李正皓舉例像是邊境管理，2019年12月31日行政院晨會報告，武漢出現270位不明肺炎，很多院長、副院長可能聽完就過去了，但陳其邁當時就覺得怪，派人打聽也打聽不出來，但他當天就請交通部查武漢天河機場飛最多班機是哪幾個地方，調查結果是曼谷、東京、台灣，當下拍板武漢每一班機每個乘客都要量體溫檢疫，雖然引發許多民怨，但堅持20多天下來攔截到第一個病例，否則當時早有病例進入社區。

李正皓指出，現防疫與過去有落差是因為少了陳其邁（見圖）。（本報資料照片）

包括「細胞簡訊」，李正皓說，是陳其邁看到鑽石公主號的案例後，發想是否可能透過手機簡訊定位通知，還有口罩實名制1.0、2.0也是他溝通的，並由唐鳳與PTT創辦人杜奕瑾負責技術端的建構，到最近的實聯制，也是陳其邁請唐鳳做的。

劉寶傑聽完後驚訝表示，「所以現在防疫中心沒有大腦，沒有統合，難怪我覺得同一批人，超前部署變成後知後覺」。

李正皓也說，過去一年陳時中當然有苦勞，但至今使用的防疫工具都是去年大家一起架構的，可至今我們面臨不同病毒、面臨更大的壓力，可是方式和武器並沒有改變，所以最近可以看到，總統蔡英文介入防疫的程度超乎想像。

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(中時新聞網)