國內疫情持續緊張，昨天本土新增287例確診，其中新北市最多達172例、而病例數最多的地點在板橋，有32例，其次台北市新增77例，萬華區佔38例，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民指出，現在無法靠各縣市快篩站的陽性率判斷疫情是否持續傳播，但若有新的行政區出現確診者，就是病毒還在傳播的徵兆。

台灣新冠疫情爆發後，各縣市紛紛設立快篩站，根據中央疫情指揮中心昨天（23日）公布的6縣市快篩站每日篩檢量能及陽性率能看到，昨天（22日）雙北陽性率微幅上升，北市從21日的6.9％上升到8.8％。新北從2.7%上升到4%。

感染科權威黃立民接受《聯合新聞網》採訪表示，當快篩站陽性率達2％至3％，表示染疫人數很多，社區仍存在隱形傳播鏈，至於社區病毒是否會繼續傳播下去，一旦新的行政區出現確診者，就是一大徵兆，如果病毒從萬華傳到板橋，又傳到新北更多的行政區，就代表疫情仍在散播。

根據指揮中心公布的資料，北市5月14日至16日陽性率都在10%徘徊，17日降到8.4％，18日5.2％，19日4.4％，但5月20日又開始回升到5.6％，21日6.9％，22日8.8％。中央疫情中心指揮官陳時中表示，陽性率一直往上升，一方面好的現象是有症狀、有關連的確診越來越多，沒有症狀的確診比較少，要持續觀察裡面是否持續有相關傳播。

到底何時疫情才趨緩，從防疫三級警戒降回二級，陳時中表示，未來一周是重要觀察期，像是陽性率變化、確診個案變化、確診分布情況與來源收斂等，都是參考因素之一。

(中時新聞網)