新冠肺炎疫情延燒，台灣本土確診案例超過上千例，不僅讓身處第一線的醫護人員疲於奔命，也全天候曝露於危險之中，提起昔日曾有網友狂酸：「前線醫生有什麼危險？」讓資深藝人曹西平難掩怒火發文怒斥。

對於曾有網友嘲諷：「前線醫生有什麼危險？」曹西平昔日發文提到父親生前曾是軍醫，任務就是在最前線治療受傷的軍人，處於砲火不長眼的戰場上，隨時有喪命危機，接著話鋒一轉，提到如今疫情嚴峻，身處第一線的醫護人員，將自己全天候曝露於危險之中，稍有不慎被感染，可能會因此喪命，甚至導致周遭接觸過的人都有風險，不禁怒斥：「很多人在說這些話的時候，真的是無知到了極點」。

曹西平強調醫護人員冒著危險在搶救大家，希望所有人能給點鼓勵少點謾罵，目前該做的就是好好把口罩戴好、勤洗手以及不要群聚，尤其沒事就盡量不要出門，保護好自己，不要讓疫情擴散，更不要造成醫護人員的負擔，強調所有人不僅要有同理心，也不要吝嗇跟醫護人員說聲謝謝，並給予適時的鼓勵。

對此，網友也紛紛回應：「全力支持醫護及各級防疫人員的努力，感謝有你們」、「大家做好防護措施，勤洗手，也謝謝醫護人員，你們大家都辛苦了」、「 看到許多可以退休的醫生還是加入幫忙，真的很佩服他們的風範」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)