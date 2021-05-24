高盛證券指出，台股企業2021～2022年獲利年複合成長率達23％，本益比評價相對亞太區域又遭壓縮，考量台股廣泛抓住各項數位經濟成長節奏，相當具投資吸引力，趁勢將台股投資評等升至「加碼」，指數高點預期是19,000點，居外資圈最高。

匯豐證券日前才在疫情環境中，逆勢調升台股投資評等至「加碼」，看中的同樣是台股企業優異獲利能力、高現金殖利率，以及評價隨指數回檔變得具有吸引力。

高盛本次調升台股投資評等，提出的則是五大結構性利多：一、總體經濟層面：儘管面臨新冠肺炎案例上升、股市周期與兩岸關係緊張等風險，但這都已經反映在指數表現上，反而全球與台灣本地的經濟成長性依然極具吸引力。二、企業獲利：基於首季亮眼財報，高盛調升台股企業2021與2022年獲利年增率至37與11％，若不含台積電，成長性為47與8％。

三、評價便宜：若不計入台積電，台股市場本益比僅12.2倍，相對整體區域折價20％，且台股的股價淨值比對股東權益報酬率的吸引力，更是區域中最高市場。四、外資持股偏低：自2020年以來，外資迄今賣超台股300億美元，共同基金布局也偏低；換言之，一旦外資回頭，將發揮極大推升效果。

五、台股即將回神：台股自2019年來憑藉優異獲利表現，指數迭創新高，近期遭遇大賣超壓抑指數表現，反而是很好的切入點。

(工商 )