遠東新(1402)(遠東新世紀公司)發行首檔社會責任債券今(24日)於櫃買中心上櫃掛牌，截至5月24日，社會責任債券累計發行金額為39億元。

繼5月18日中信銀、凱基銀及永豐銀發行首批社會責任金融債以來，遠東新世紀公司領先國內生產事業，發行首檔社會責任債券，櫃買中心表示，遠東新世紀此次發行之社會責任債券，發行金額為新台幣12億元，發行年期為5年期，票面利率為年息0.52%，由凱基證券擔任主辦承銷商，並由安永聯合會計師事務所擔任外部認證機構。

遠東新世紀此次發行之社會責任債券是目前發行規模最大的社會責任債券，也是國內第四檔社會責任債券。該檔債券所募資金將用於「基本服務需求」、「創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫」及「社會經濟發展和權利保障」的社會效益投資計畫，具體投資項目包含新冠肺炎疫情期間口罩布料、防護衣及面具塑料等原料生產，提供弱勢族群就業機會及支持中小企業，和優先收購弱勢族群獨立回收商之回收寶特瓶等。

櫃買中心表示，社會責任債券是協助企業落實社會責任及幫助特定目標人群，以促進社會正面效益與發展的最佳金融工具。

(時報資訊)