因市場擔心全球主要消費國中國，將採取措施遏制大宗商品價格飆升，引發部分投資者先行獲利了結，致(LME)上周五(5/21)倫敦銅價下跌。倫敦金屬交易所(LME)期銅價格在本周創下自2020年9月以來的單周最大跌幅，此前銅價自年初以來已大漲近40%，上周曾達到創歷史紀錄的每公噸10,747.5美元。

分析師指出，在全球最大銅消費國中國國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議，指出高度重視大宗商品價格攀升帶來的影響，欲綜合政策保障供給，遏制其價格不合理上漲後，(LME)倫敦銅價價格因此轉跌。市場在過去一個月幾乎是垂直攀升，目前似乎開始進入盤整階段，進一步的回調可能令(LME)銅價跌至每公噸約9,600美元。

終場上周五(5/21)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌220美元，報每公噸29,530美元；期鎳下跌357美元，報每公噸16,791美元；期鋅上漲11.5美元，報每公噸2,971美元；期鋁下跌26美元，報每公噸2,370美元；期銅下跌166.5美元，報每公噸9,881.5美元；期鉛下跌29美元，報每公噸2,188美元。(商品行情網)

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