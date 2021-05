WHA開議台仍未獲邀!吳釗燮陳時中同表抗議 羅智強酸:蔡英文要不要「校正回歸」馬英九?

第74屆世界衛生大會(WHA)線上會議台北時間5月24日開議,我國未獲邀以觀察員身分出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中今天共同表達政府嚴正不滿的抗議立場;對此,台北市議員羅智強表示,蔡政府過去一年來不斷宣揚自己的防疫成績、國際地位提升,但在面對WHA時,卻又再度槓龜,狠酸蔡英文要不要乾脆「校正回歸」馬英九算了!

羅智強表示,民進黨政府再一次示範大內宣與大外宣破功,第74屆世界衛生大會(WHA)登場,討論應對COVID-19疫情等重要議題,非常遺憾,台灣再次無法獲邀與會,也再次凸顯民進黨政府的無能;蔡英文總統大外宣說

在全球疫情的挑戰下,台灣非常成功的防疫模式,要讓大家看見不只是Taiwan Can Help,更是Taiwan is Helping;結果不但再遭WHA拒於門外,歐美及中國大陸等地陸續解封,台灣疫情卻野火四起,人民等不到疫苗,Taiwan Can Help變成Taiwan Needs Helps。

民進黨政府大內宣說美日歐盟都支持台灣參與WHA,G7七大工業國集團更力挺;結果這些被拿來宣傳支持台灣的國家沒有一個願意提案邀請我國與會,連提案的友邦也從過去的15國掉到13國!

羅智強指出,馬政府時連續8年獲邀,讓我們以觀察員身份重返暌違近40年的WHA,2016年蔡政府上任時撿了個便宜得以與會,對於當時代表團自稱「中華台北」蔡英文還強調「稱謂上沒有被矮化」;後來呢?就沒有後來了…無論怎麼賣力內外宣,事實就是蔡政府連續5年不得其門而入。只會怪老共打壓外的蔡英文沒有能力帶領台灣重返WHA,就「校正回歸」馬英九路線,讓我們能加入全球衛生安全體系,讓台灣民眾的健康更受保障。

