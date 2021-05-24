台灣面臨新冠肺炎爆發以來最嚴峻的危機，第一線醫護人員工作量劇增。年初衛福部立桃園醫院爆發院內感染，當時天主教輔仁大學附設醫院為向第一線病毒作戰的桃醫致敬，集結了院內的醫護人員錄製「明天會更好」的影片，呼籲在新冠肺炎肆虐下，大家能團結並遏止病毒蔓延，如今疫情爆量，輔大醫院這支影片再度暴紅，讓不少人看了直呼感動。

年初桃醫爆發院內感染，當時許多專家一致認為是台灣面臨疫情以來最大考驗，輔大醫院也特別錄製影片，集結院內10位醫護人員合唱SARS抗疫曲「明天會更好」，希望用歌聲為全體防疫醫護打氣，未料才過幾個月，台灣又再次面臨危機，這段影片又在網路上受到網友關注。

「明天會更好」前奏的鋼琴聲是由輔大校長，也是泌尿科醫師江漢聲親自彈奏，由防疫美女、家醫科醫師許書華開口唱第一句，絕美的聲線讓不少人十分驚艷。另外，「明天會更好」的作曲人羅大佑也在片頭感謝醫護人員的守護，希望藉由音樂能讓大家得到安慰，讓彼此的心裡更加強大、繼續發揚光大「明天會更好」。

不少網友看到這段影片，紛紛感動地流下眼淚，「醫護人員一開口唱歌，我就感動得眼眶泛淚」、「向抗疫首線醫護等工作人員致敬」、「我是醫護人員的家屬，這一刻感動奔淚了」、「台灣感恩有你們守護」、「辛苦醫護了！最近疫情嚴重你們一定忙翻了」、「為了你們，我會好好待在家」。

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天主教輔仁大學附設醫院 明天會更好 20210217

(中時新聞網)