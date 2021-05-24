刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員，20日因腹瀉，請假前往台北醫學大學附設醫院就醫並且在戶外篩檢區採樣核酸檢測，23日下午1時左右衛生單位通知楊員新冠肺炎核酸檢測(PCR)陽性確定。這是新冠肺炎疫情以來，全國刑事龍頭首名確診個案，未料昨天晚間又有一名同大隊警官快篩後呈現陽性反應，但兩人並未有接觸史，目前進行PCR檢測。

刑事局1偵查員確診，又1新進警官不適就醫快篩陽性。(胡欣男翻攝)

昨天刑事局三大隊一名偵查員染疫消息傳出後，刑事局立即通知廠商於晚間7時至辦公室消毒及期間與該員有接觸者進行自主健康管理，至醫院抗原快篩或PCR核酸檢測及居家、分流辦公等作為。

未料又有一名新進警官，在進行快篩後出現陽性反應，讓刑事局大為緊張，立刻清查兩人是否有接觸史，但因該為警官與楊姓偵查員不同隊，並未有接觸，因此為何呈現陽性反應，仍有待進一步調查足跡後釐清。

刑事局說，正依規定調查楊員近日足跡及密切接觸對象，於衛生單位通知後續處理方式前，先予接觸同仁休假、停止上班居家隔離，後續將依衛生機關指示及相關規定辦理匡列快篩，並啟動異地、分流及居家上班等機制，以確保勤務運作及保護員警健康安全。

初步了解該員近來無萬華接觸史，是否因外出調閱監視器、跟監埋伏染疫，仍待釐清。

昨刑事局獲知楊員確診，昨晚緊急針對辦公大樓清潔消毒。該大隊包括大隊長等25名官警，也全數至醫院快篩檢測。

刑事局正配合衛生單位，調查楊近日足跡及密切接觸對象，包括同事等人，匡列居家隔離，並根據警政署規定，依程度啟動異地、分流及居家上班機制。據了解，15日雙北三級警戒，地檢署暫緩專案，楊大多待在辦公室，但仍有外出調監視器、布線埋伏，疫調足跡釐清中。

(中時新聞網)