台灣疫情延燒，五日內案例破千，各地都傳出確診者，讓與世界平行時空一年多的台灣人無所適從。但也因此有許多過來人的經驗可以作為借鏡，許多民眾最想知道的就是，到底染疫是什麼感覺？要怎麼知道自己到底是感冒還是得到新冠肺炎？曾於2020年染疫的旅日工作者羊咩咩，就特別分享自身經驗。

●發燒以為小感冒 起床全身乏力

當初染疫時，嗅覺與味覺何時才消失？之後會恢復嗎？羊咩咩表示，當時某天早上起床發現自己全身無力、痠痛，「身體夯夯的，量體溫發現為37.5度，中午時降到36.5度，想說是小感冒便不以為意。」隔天早上起床發現身體非常無力，很不舒服，體溫居然高達38.5度，懷疑自己該不會得到肺炎了吧？

●住院14天一半日子無嗅覺、味覺 進食如嚼蠟

輾轉經過採檢、確診、入院等崩潰過程，開始14天的住院生活，真正嗅覺、味覺消失只佔了7、8天左右。羊咩咩說住院時其實都還正常，是有一天早餐吃煎蛋時發現很難吃，味如嚼蠟，發現不對勁立刻打開手邊的含糖飲料來聞。深吸一口氣可以聞到茶香，但沒多久就漸漸消失，這種奧妙的感覺讓她驚覺嗅覺喪失。

沒有味覺、嗅覺讓羊咩咩十分痛苦，毫無胃口，但為了有體力對抗病毒，又不得不逼自己吃下去。但隨著住院天數增加，又會慢慢覺得好像可以吃到食物的味道。有一天早餐吃著優格，忽然感覺到甜味，也有淡淡的乳香，這一刻她興奮的彈起來尖叫，立刻打電話給朋友分享。

到底染疫是什麼感覺？要怎麼知道自己到底是感冒還是得到新冠肺炎？曾於2020年染疫的旅日工作者羊咩咩，就特別分享自身經驗。(圖/健康醫療網提供)

●14天後傳染力下降 出院後再隔離

而確診者如果PCR檢測變成陰性，是否就代表痊癒？當初住院14天滿了之後，沒做任何PCR檢測就被醫院趕回家。日本醫院當時的說法是：「經過14天隔離之後，即使是陽性，傳染力也極弱。」為了把醫療資源讓給更需要的患者，只能請羊咩咩出院。

出院後公司有出錢幫羊咩咩做檢測，結果還是陽性。保險起見，她出院後還是自主隔離14天，但之後上班就照常。

有人好奇，14天出院後是否就可以正常交際？羊咩咩說當時她的外國朋友，出院就和她見面了，但相對台灣朋友比較謹慎，就不敢與她碰面。當然她也不會主動邀約朋友，每個人的立場與顧慮不同，但她也希望大家不會因此歧視患者。畢竟全球疫情爆發，每個人可能在不知情的情況下就被傳染，沒有人希望生病，千萬不要指責或歧視確診者。

(中時新聞網)