5月下旬仍不見鋒面帶來明顯降雨，供應大台北地區700萬人口用水的翡翠水庫，儘管仍有逾2億立方公尺庫存，但有效蓄水量已悄悄跌破60%大關，今早7點的數據為59.7%，「只能再撐兩個月」。

最驚人的變化是，今年5月9日當天，翡翠水庫蓄水量為67.8%，和去年同期相比少了四分之一；當時已有呼籲政府超前部署的聲音。不料短短15天內，今降至59.7%，一口氣掉8%，蓄水量足足減少2700萬立方公尺。

中央氣象局長鄭明典曾在臉書PO文「不要羨慕翡翠水庫的水多」，他認為，翡翠水庫幾乎只供應民生用水，不管農業、工業用水，一旦出狀況，根本沒得調度，建議民眾用水還是要保守一點。

加上目前疫情進入三級警戒期間，許多人待在家裡防疫，配合指揮中心要求「勤洗手」，用水量大增，雨又下不來，導致翡翠水庫水位快速下降。

今起鋒面接近，能帶來多少降雨，有待觀察。且難就難在疫情最慘重的雙北地區，又要抗疫、又要省水，民眾看著水龍頭，頓時很無奈！

即時水情網站顯示，翡翠水庫有效蓄水量只剩59.7%。（翻攝網路）

(中時新聞網)