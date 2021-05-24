全台警戒！連9天破百例 全國防疫會議會後記者會

昨（23）日指揮中心新增287例本土，並公布新增170例「校正回歸」的確診者，國內本土個案至23日為止已累積達3138例，由於疫情升溫，金門縣府也隨即在機場設快篩站，但遭中央流行疫情指揮中心撤銷其快篩令，此舉引發外界熱議，在今日的全國防疫會議會後記者會上，金門設快篩站遭撤銷一事，也將成為討論的焦點。

陳宗彥在記者會上表示，目前網路上有流傳幾則假訊息，包括網傳醫生聊天紀錄外流數據要開始做假了，另一則是醫院太平間收不了患者，只能將遺體遺棄在河裡，都發現來自境外IP，可發現許多大陸用語和簡體字，企圖干擾我防疫，另也有冒用台灣媒體在推特以假帳號散播不實訊息的狀況，如有假冒「自由時報」推特帳號散布，疑似萬華有大量肺炎遺體集中焚燒的假新聞，指揮中心提醒民眾，不要散布假訊息，目前檢警已介入調查中。

對於撤銷金門快篩令，陳宗彥表示，指揮中心會綜合3離島建議來做研議，並依照傳染病防治法第37條來做執行，就3離島現在需求和醫療量能做處理，並強調，就全國防疫標準一致性，說法一致、做法一致，遵循傳染病防治法第37條規定。

陳宗彥也再次呼籲打假三步驟：多疑、多查、不亂傳，多加求證，以衛福部與疾管家資訊為主，勿輕信、勿隨意轉傳，否則將面臨3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金，並可利用第三方假訊息查證平台、撥打防疫專線1922，或向衛福部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。

(中時新聞網)