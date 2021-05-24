台股5月21日全體上市公司總市值為49兆8,146.20億元，較前周五（14日）總市值增加1兆4,397.01億元，周增幅為2.98％。康和投顧預期本周指數將在16,000～16,600點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、成衣股、通訊股、遊戲股、生技製藥股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國公佈上週首次申請救濟金人數為44.4萬人，優於市場預期，再度創下疫情爆發以來新低，連續三周低50萬人的水平，就業復甦步伐持續，經濟復甦力道續強。

2.我國駐美代表指出，近日與莫德納疫苗簽約洽購500萬劑，並公告年中開始供貨，化解國人先前對於買不到國外疫苗的疑慮。

3.大盤整體融資水位持續進行整理，融資維持率最低來到144％，有助於短線籌碼沉澱。17日台股拉回時，融資餘額大減162.2億元，17～20日交易融資餘額一共減少145.33億元。

(工商 )