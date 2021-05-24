台股累計今年初開盤迄5月21日共89個交易日，集中市場總成交值為35兆5,593.41億元，市場日均值為3,995.43億元，股票成交量週轉率為88.30％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：績優電子權值股、金融股、疫苗與遠距教學商機股、貨櫃航運股等，看本周台股指數區間為16,000～16,800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.5月外銷訂單與出口持續成長，美國景氣成長加速，工業生產與原物料需求激增，美國消費正成長，台灣將受惠於拜登經濟建設主軸擴張性財政政策，外銷訂單與出口展望樂觀，景氣持續熱絡（疫情衝擊內需市場，影響度取決於時間長度）。

2.新冠疫情不影響多數企業今年成長，IC全球性缺貨、原物料需求擴大、加上貨櫃運輸供需失衡漲價都不變，貨櫃業者甚至認為本波特殊榮景會持續到2022年年底；政策面正面推估下半年美國疫苗與本土疫苗會大量提高注射率。

3.台股指數技術面展開反彈，5月台股因疫情消息線短線急跌，融資大幅降低但基本面沒有改變，5月18日起出現技術性反彈，外資偏多而融資開始保守，有機會呈現驚驚漲格局。

(工商 )