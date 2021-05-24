為了8隻價值1200元的螃蟹，3名男子付出慘重代價。高雄市汪姓、湯姓和黃姓等3名男子，在三民區市場見8隻螃蟹無人看管就拿回家，遭竊盜罪起訴。高雄地院審理期間，黃男認罪獲判徒刑6月得易科罰金18萬元；湯、汪不認罪，分別被判處7月和8月徒刑，汪不服上訴二審被駁回，繼續上訴最高法院審理中。

根據判決書，2019年9月19日凌晨1點多，汪、湯、黃3男相約騎腳踏車至高雄市三民區澄和街126巷內的市場撿拾零錢時，發現某個攤位下方保麗龍箱內有8隻螃蟹，趁無人看管，由湯男徒手行竊，交給黃男帶回家中冰存。

螃蟹所有人張姓攤販發現失竊後報案，三民二分局調閱監視器畫面循線逮捕3男，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦並起訴。

高雄地院審理期間，黃男坦承犯行，遭判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；汪和湯都不認罪，分別被判處徒刑7月和8月。黃男、湯男都放棄上訴而定讞，只有汪不服，上訴高雄高分院，2審合議庭法官開庭調查，認為原審認事用法，並無不當，判決上訴駁回。不過汪仍不服，案件上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)