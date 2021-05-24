28歲林男疑因欠26歲劉男、20歲陳男錢，三人在疫情嚴峻下仍在22日北上萬華收債，因林男收到不錢未能還錢，三人23日投宿台中東區一家汽車旅館，未料林男外出時，劉男也想離去卻與陳男發生爭執，胸口更遭刺傷，經民眾報警，現場逮獲陳男，警方獲知3人前一天才到過萬華相當謹慎，立即通報消防單位將相關人員帶至醫院進行篩檢，訊後也將全案依法嚴辦。

台中市政府警察局第三分局23日17時14分許，獲報東區某汽車旅館有民眾受傷案件，警方立即調派線上警力馳赴現場，到場查處時發現劉男胸口受傷，旋即協助劉男送醫救治，並於現場逮捕涉案陳姓犯嫌。

經了解，劉男與林男有債務糾紛，雙方於22日相約協調債務清償事宜，劉男稱要去台北萬華區收取款項才能還錢，三人即由台中前往台北萬華區但並未收到錢，三人於是一同於23日返回台中並投宿於東區某汽車旅館。

未料傍晚劉男欲離去時，與陳嫌發生衝突，過程中劉男遭陳嫌以折疊刀刺傷，造成劉男左前胸2處刀傷，經送醫治療意識清楚，尚無生命危險。警方獲報後火速趕赴現場逮獲陳嫌，並連夜查緝林男到案，案經警方釐清相關案情後，全案依法移送偵辦。

警方在了解三人日前才到萬華，相當震驚，也立即通報消防單位將相關人員帶至醫院進行篩檢，接觸到的員警也立即安排到醫院進行篩檢，並自主健康管理，三分局警察局張則誠也提醒偵辦同仁做好防疫工作。

(中時 )