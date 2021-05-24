白俄羅斯當局今天迫使瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降在首都明斯克，聯合國旗下國際民航組織（ICAO）對此表示「嚴正關切」，全球航空業者也呼籲當局調查這起罕見事件。

白俄羅斯今天稱愛爾蘭瑞恩航空一架客機上有炸彈，派出戰鬥機迫使客機轉降明斯克，並拘留機上一名白俄羅斯反對派記者，後來證實機上並沒有炸彈。航空業領袖對整起事件感到震驚。

國際民航組織表示，這起事件恐違反一項航空核心條約，該條約是二次世界大戰後建立的國際秩序一環。

「國際民航組織嚴正關切瑞恩航空客機和機上乘客遭強迫降落一事，這可能違反了『芝加哥公約』（Chicago Convention）。」

「我們正在等待涉事國家和業者正式確認更多資訊。」

國際航空運輸協會（IATA）表示：「我們強力譴責任何與國際法規定不一致的民航作業干預或降落要求。必須由合格的國際權責機關進行完整調查。」

愛爾蘭前航空監管人員韓福瑞斯（Kevin Humphreys）向路透社表示：「此事看來大大違反（芝加哥）條約。這是海盜行為。」

他補充表示，他對航空業者在等待更多細節出爐時繞過白俄羅斯領空，不會感到意外，但他強調，每家業者都要自行做出威脅評估。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100524

(中央社)