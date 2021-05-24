中市查獲夾娃娃機台偷營業撈假日財，警方開舉發單送裁處。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市繼日前查獲「假關門真營業」的按摩業及夾娃娃機等4家業者，第一警分局大誠分駐所在民權路1家娃娃機店再查獲有機台趁假日重啟營業，今天違反《傳染病防治法》報請市府經發局裁處。

疫情急遽升溫，為防堵防疫破口，台中市府要求全市的1622家選物販賣機（夾娃娃機）店、3萬4912機台選物販賣機暫停營業至6月8日。警方在5月18日臨檢查獲3家按摩業及1家夾娃娃機店「假關門真營業」，重罰30萬元。

大誠分駐所員警22日巡邏時，發現中區民權路1家夾娃娃機店內置放10多部機台，其中有1部機台竟趁假日啟動開放消費，警方立即聯繫台主到案，開立「舉發違反傳染病防治法案件通知單」，依規定查處報請市府經發局裁罰，並要求業者立刻停業。

第一分局表示，請業者配合政府防疫政策，禁止營業場所切勿心存僥倖，警方採嚴查嚴辦，不要成為防疫破口，也不要跟自己的荷包開玩笑。

(中時 )