《半導體》中美晶、環球晶股東會延開 股利如期發放 09:272021/05/24 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為配合政府的防疫政策，中美晶(5483)與環球晶(6488)原訂分別於6/24與6/22召開的股東會均延後至7/1~8/31之間召開，後續召開日期將由董事會視疫情狀況另行決議並公告。至於現金股利發放將不受影響，仍依照董事會決議之原定時程辦理-環球晶圓將於8/6、中美矽晶將於8/13發放，不影響股東權益。 《造紙股》永豐餘決配息1.5元 5大方向永續發展 《半導體》智原攜聯電 推16Gbps SerDes解決方案 (時報資訊) #環球晶 #中美晶 #防疫政策 #現金股利 #股東權益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》雙北三級警戒 電子投票出席股東會助防疫 07:452021/05/17 財經 《盤後解析》心慌疫亂 跌473.2點 15:242021/05/17 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 保成長 政院將再推消費刺激 04:102021/05/17 財經要聞 《盤中解析》雙北停課多頭驚 生醫強撐場 12:002021/05/17 財經 不斷更新》指數報復性反彈 台股暴漲700點 重回萬六 09:042021/05/18 財經 《造紙股》永豐餘9大措施 打造防疫股東會 07:452021/05/17 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《集中市場》「援」來是外資 三大法人買超324.39億元 15:242021/05/17 財經 2021年環球小姐 墨西哥佳麗豔冠群芳 16:312021/05/17 國際 《基金》富邦台灣半導體ETF 25日開募 11:432021/05/18 財經 財經熱門新聞 光寶內湖總部員工傳確診 即日起全面居家辦公 - 財經 - 工商 美股雪崩式殺盤來了？專家保證將重挫40％至60％ - 財經 美國鐵了心全球推最低企業稅 目前目標是15％ - 財經 仁寶傳員工確診 接觸同事今起居家上班2周 - 要聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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