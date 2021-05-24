為配合政府的防疫政策，中美晶(5483)與環球晶(6488)原訂分別於6/24與6/22召開的股東會均延後至7/1~8/31之間召開，後續召開日期將由董事會視疫情狀況另行決議並公告。至於現金股利發放將不受影響，仍依照董事會決議之原定時程辦理-環球晶圓將於8/6、中美矽晶將於8/13發放，不影響股東權益。

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(時報資訊)

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