今日可能面臨限電，台電表示，中火9號機故障，電力吃緊，目前用電量3547.7萬瓩，最大供電能力3983.8萬瓩，呈現供電吃緊的黃燈。

另外，台電裝置容量80萬瓩的大林電廠燃煤機組1號機在昨日因發電機系統保護設備動作跳機，已於昨日晚上8時15分完成檢修，9時20分啟動發電，已經進行併聯發電，不影響供電。

由於氣溫飆高，加上疫情讓不少民眾、學生在家上班或上課，用電需求飆升，台電預估周一（24日）至周五（28日）用電量都將是供吃黃燈。

台電表示，為了穩定供電，台電各單位也已完成備援人力機制及異地辦公規劃，也針對供電需求完成材料盤點整備，及發電必要之燃料庫存數量，以確保供電不受疫情影響。

儘管核三1號機與林口3號機與提前歲修完畢歸隊，仍有協和4號燃油機組、興達2號燃氣機組、大林6號燃氣機組、大潭6號燃氣機組等4大機組歲休中，未來5天用電仍吃緊，預計要等到周末才有機會見到10％以上的綠燈。

今（24日）備轉容量率為7.67%，全台供電續吃緊，昨最高用電量3,211.4 萬瓩，尖峰備轉容量率為6.99%，最大用電時間則落在晚間7點左右，平日用電需求則比假日多。

(中時新聞網)