疫情高漲，台股加權指數24日開在16,246.52點，呈現下跌，權王台積電（2330）開低在570元，大型權值電子股股價疲弱，壓抑大盤走勢，盤面上以航運股陽明（2609）、長榮（2603）表現較強，紡織股亦墊高，指數下跌近百點。

比特幣再次走低、壓抑科技類股走軟，令標準普爾500指數回吐漲幅，5月21日小幅走低，但道瓊工業平均指數受到波音帶動逆勢走揚。

道瓊工業平均指數5月21日終場上漲0.36％（123.69點）、收34,207.84點；周K線下跌0.51％。

那斯達克指數下跌0.48％（64.75點）、收13,470.99點；周K線上漲0.31％。

費城半導體指數下跌0.46％（14.01點）、收3,052.10點；周K線上漲2.37％。

統一投顧指出，上周台股反彈上漲474點守穩萬六關卡，且日均量維持在4,500億之下，加上融資餘額已大幅降低，籌碼逐漸沉澱穩定。考量目前台股本益比已降至15倍歷史中下緣，因此若疫情逐漸受控，長期股價走勢將回歸基本面，反彈行情可期。

不過，短期上檔套牢賣壓沉重，且上周末校正回歸人數大增，疫情不確性持續帶來短線衝擊，建議不追高，採取逢低布局策略。選股以高殖利率及低本益比個股為主。

(工商 )