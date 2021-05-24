《環球時報》引述英國《每日郵報》22日報導稱，英國大學內的中國「間諜」將面臨高級別審查，審查結果一經覈實，這些「間諜」有可能在未來幾周內遭到逮捕。

報導稱，英國外交部、政治保安處、稅務海關總署共同擬定了一份涉嫌向中國傳遞敏感信息的學者名單，並稱這些敏感信息包括一些英國的「開創性技術」，它們可能會「被用於鎮壓少數民族和異見人士」。

調查人員還懷疑，一些從中國留學生那裡獲得巨額收入的大學和這些學者之間「建立了某種聯繫」。受到審查的大學包括英國知名學府牛津大學、劍橋大學，它們10％的收入來自中國留學生；還有曼徹斯特大學和帝國理工學院，這兩所學校有26％的收入來自中國留學生；以及利物浦大學和謝菲爾德大學，據稱，中國留學生為它們貢獻了28％的收益。

不過報導特別提到，目前並沒有任何跡象表明，這些大學瞭解或參與了任何不當活動。據悉，2020年在英國就讀的非歐盟國家的大學生中，有1／3來自中國，12萬名中國學生繳納的學費總計21億英鎊（約合191億元人民幣）。

這已經不是英國政府第一次以「國家安全」為由對英國大學展開調查。早在今年2月，英國《星期日郵報》就披露稱，借調到英國外交部的軍情六處官員正牽頭對十多所大學展開一項違反出口管制禁令的調查。近200名英國學者被指控「無意中幫助中國政府製造大規模殺傷性武器、向中國轉移先進軍事技術」。若該罪名成立，這些學者將面臨最高10年的監禁。今年年初，曼徹斯特大學取消了與一家中國軍事科技公司簽署的合作協議，原因是該校被認為向中國安全部隊提供了「監視新疆維吾爾族人民」的應用程式。

英國智庫Civitas 2月發佈一份研究報告，聲稱英國24所頂級大學中有14所與中國軍事企業和相關研究中心有密切往來。該智庫還專門點名劍橋大學和帝國理工學院，批評他們與中國軍事類大學開展合作。兩所學校立即反駁。

中國國務委員兼外長王毅去年參加一次視頻交流活動時表示，把中國的留學人員包括專家學者都看成有「間諜」嫌疑是一種陰暗心理的反映，也是喪失自信的表現。

中國外交部發言人此前也說，留學生交流一直是中英人文交流的重要內容，長期以來有力地促進了兩國人民之間的相互溝通與相互瞭解。「我們希望有關方面能夠對此客觀看待，多做有利於兩國人文交往和促進中英關係發展的事，而不是無中生有，搬弄是非。」

(中時 )