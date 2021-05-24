就算面對生涯首場季後賽，老鷹後衛崔楊的表現卻像一名資深老將！崔楊24日貢獻全場最高32分，另有10助攻、7籃板，更在最後0.9秒切入拋進致勝球，帶領老鷹不可思議以107比105絕殺地主尼克，搶下季後賽首輪G1勝利，G2將於27日續在尼克進行。

這場比賽大部分時間都陷膠著局面，打到末節讀秒階段，老鷹先靠波達諾維奇三分球追平，接著崔楊最後28.6秒兩罰俱中超前，不過尼克也靠羅斯最後10秒的15呎跳投追平，老鷹連忙喊出暫停，希望成功部署他們這場比賽的最後一擊。

結果毫不意外，老鷹選擇把最後一擊機會交給主控崔楊處理，只見他一個人持球闖進禁區突破3人包夾防守，直接把球高拋破網，僅留下0.9秒時間給尼克進攻，尼克也喊暫停部署，可惜他們最後一擊交給蘭道爾21呎跳投沒進無奈吞敗。

崔楊成為2009年羅斯之後，首位能在季後賽首秀至少拿下25分、10助攻的球員，那記絕殺拋投更是展現他的大心臟，波達諾維奇也替老鷹攻下18分，路威廉斯13分；尼克以替補後衛柏克斯27分最高，羅斯也拿17分，蘭道爾雖有15分、12籃板，但他投23中6手感也太差了。

(中時 )