悠遊卡公司22日宣布，受到疫情影響，原本預計於5月23日截止收件的第6屆「暑期菁英實習計畫」，截止日期、面試通知日期、面試日期皆順延，後續視疫情發展情況若有變動，會再主動公告。

悠遊卡公司第6屆「暑期菁英實習計畫」原定收件期間至5月23日(日)止，不過由於全國皆已升至第三級疫情警戒，為落實防疫規定，悠遊卡公司決定順延相關期程。其中，收件截止日期及時間延至6月6日(日)，面試通知日期自5月31日(一)延至6月15日(二)，面試日期則自6月4日(五)延至6月18日(五)。

悠遊卡公司表示，後續將視疫情狀況決定今(110)年度「暑期菁英實習計畫」是否持續辦理，相關訊息將在收件截止日前透過悠遊卡公司官方網站、臉書官方帳號、LINE官方帳號、104人力網站及1111人力網站等管道發布。

此外，悠遊卡公司也提醒，有意報名的學子需錄製2分鐘內的自我介紹影片，並準備履歷表等相關資料；悠遊卡公司2021年暑期菁英實習詳細辦法，詳見悠遊卡公司官網「最新動態」中的「重要公告」。

(科技)