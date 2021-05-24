經典奇幻系列電影《哈利波特》在2001年首度上映，即在全球掀起魔法熱，主線劇情劇情播畢後，更衍生出《怪獸與牠們的產地》系列電影，可以說至今熱潮未退，《哈利波特》電影也在今年迎接20週年，至今仍有影迷好奇，女主角妙麗為何選擇榮恩而不是哈利？原作者J.K.羅琳(J. K. Rowling)在受訪時吐實原因，答案讓眾人大傻眼。

經典電影《哈利波特》的故事主要圍繞在男主角哈利與他的摯友妙麗、榮恩身上，三個人都是葛萊芬多學院的學生，從小時候開始互相陪伴到成為大人，攜手度過生死難關，最終哈利波特娶了好友榮恩的小妹金妮，妙麗則是點頭嫁給了榮恩，而他們的孩子，也都進了霍格華茲念書。

而在愛情線上，很多人不能接受這個配對，甚至產生「哈利X妙麗」、「榮恩X妙麗」兩派，據《星期日泰晤士報》報導，J.K.羅琳曾接受《Wonderland》雜誌採訪，對於此事坦言：「妙麗答應嫁給榮恩可能是錯的」，覺得她應該嫁給哈利比較好，還透露妙麗與榮恩婚後出問題，需要接受婚姻諮詢，她也坦言，讓兩人結婚是一種「心願的完成」，跟學術、文學沒什麼關係，下筆時就知道這配對會被粉絲不爽，但她不後悔這個決定，認為距離讓她看待此事有了不同的角度，「這是出於我個人的原因，而不是為了讓她人信服」。

個人原因這點，引發粉絲猜測，因為羅琳多次說自己跟妙麗很像，榮恩的人物設定則是參考她的青梅竹馬Sean Harris，兩人曖昧過，但最後終究沒能走在一起，因此粉絲認為妙麗之所以嫁給榮恩，是在補完J.K.羅琳青春時期的遺憾。

(中時新聞網)