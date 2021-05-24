前年司法院大法官對於軍公教年改作成大部分合憲解釋，台南及高雄有18位退休公立教師，在行政訴訟敗訴定讞後，提釋憲聲請；司法院大法官認為，先前的解釋之意旨及內容闡釋甚為明確，沒有補充解釋的必要，決議不受理。

軍公教年改釋憲案，2019年8月23日大法官會議昨作出781、782、783號解釋，認定取消18％優惠存款利率，以及月退休金的天花板和樓地板設計、提高退撫基金共同撥繳費用等年改條文都沒有牴觸憲法原則，宣告合憲。

曾姓退休教師等18人，分別請台南市及高雄市府重新審定處分、公務人員保障暨培訓委員會復審決定都遭駁回後，打行政訴訟又敗訴確定，18人主張公立退休教師年改有違反法律不溯及既往原則、信賴保護等原則，聲請憲法解釋。

司法院大法官認為18人的聲請理由，除了爭執行政法院認事用法之當否外，尚難謂已於客觀上具體敘明年改規定究有何牴觸憲法之處，且先前的大法官解釋之意旨及內容闡釋甚為明確，無補充解釋之必要，決議不受理。

(中時 )