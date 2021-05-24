新疆美女佟麗婭選在諧音我愛你的5月20日官宣離婚，與導演老公陳思誠的7年婚姻正式畫下句點，雙方好聚好散、在微博互相祝福。37歲佟麗婭恢復單身後專心工作，同時，也有網友曬出佟麗婭宣布離婚當天，仍敬業進劇組拍戲照，並大讚佟麗婭本人很瘦、五官很立體。

照片中，佟麗婭身穿一身幹練西裝、腳踩高跟鞋拍戲，女強人打扮的她，看起來相當知性，拍下照片的網友也透露，這是在20日、佟麗婭宣布離婚那天，在南京街頭所拍攝「貨真價實的佟麗婭在我面前拍電影，520官宣離婚那天所拍，丫丫本人超級瘦，腿超級細，五官特別立體矚目，劇組人都很好，都客客氣氣的，希望票房大賣」。

野生佟麗婭現身街頭拍戲。（圖／取材自新浪娛樂）

來自新疆錫伯族的佟麗婭以高顏值和精湛的舞蹈實力，擁「新疆四美」和「新疆小姐」冠軍的美名，她也以此打開知名度並踏進入演藝圈，佟麗婭以電視劇《新不了情》爆紅後，她接著在2008年電視劇《母儀天下》扮演趙飛燕一角，憑著演技和絕美古裝造型驚艷一時，讓佟麗婭受封為「最美趙飛燕」的美名。

佟麗婭拍電影《北京愛情故事》，和演而優則導的陳思誠擦出愛火。（圖／本報系資料照片）

佟麗婭也因拍戲和陳思誠擦出愛火，她在2014年因拍電影《北京愛情故事》，和演而優則導的陳思誠假戲真做，佟麗婭不吝嗇示愛：「這個男人，我嫁定了，更是嫁對了！」如今卻閃電離婚，佟麗婭在微博標記陳思誠，並寫下：「人間值得，未來可期，謝謝你」，讓外界不勝唏噓。

(中時新聞網)