香港恒生指數上週五開高後指數迅速下滑，指數一度下跌超過0.5%，不過午盤之後跌幅收斂，尾盤收在平盤之上達28458.4點，上漲0.03%或8.15點，成交值1,519.02億港幣，其中中國南下資金淨買入20.46億元。權證發行商建議，投資人可佈局價內外10%以內，到期日120天以上的權證，如：恒指麥證09購01(03062F)、恒指麥證09售04(03021Q)，參與行情。

藍籌股中表現最差的為騰訊控股，由於首季營收年成長25%，稅後獲利年成長22%，皆低於預期，股價終場下跌3.37%。

此外，恒指上週五收市之後公佈季度檢討，是落實逐步擴大成份股至100家後首次恒指季檢，據公告，恒指成份股將由55隻增加至58隻，納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能，沒有公司被剔除，恒指季檢所有變動將於6月7日生效。

法人指出，由於近期美國通膨數據升溫，但經濟成長數據參差，對聯準會提前升息時機充滿變數，也令近期全球金融市場波動性增加，不利港股。然而，中國多家基金公司於5月推出可投資港股基金，帶動港股通淨流入回升，為港股於帶來支撐。預期恒生指數短期仍然波動，短期在支撐28,000點。

(時報資訊)