《華爾街日報》周日援引美國情治單位先前未披露的報告指出，中國武漢病毒研究所3名研究人員於2019年11月曾赴醫院治療，時間點就在中國披露新冠肺炎疫情的數個月之前。

報導指出，這份報告就武漢病毒研究所受到影響的研究員人數、患病時間，以及他們就醫的情況提供最新的詳細資訊，可能進一步拉高擴大調查新冠狀病毒起源的聲量。

自疫情爆發以來，這個新型病毒可能從武漢病毒研究所實驗室外洩的說法始終存在，儘管中國政府一再否認。

此時正值世界衛生組織（WHO）決策小組即將召開會議，料將討論新冠狀病毒起源調查的下一階段計畫。

美國國家安全委員會發言人對《華爾街日報》的報導未發表評論，僅表示拜登政府對新冠狀病毒大流行初期，包括其在中華人民共和國境內的起源，乃存在高度質疑。該發言人表示，美國政府將與WHO及其他成員國合作，支持由專家主導、不會受到干擾或政治化的疫情起源調查。

美國、挪威、加拿大、英國等國家今年3月對WHO主導的新冠疫情起源研究表達擔憂，並呼籲應進一步擴大調查，並全面訪查疫情爆發初期所有相關人、動物和其他數據。

消息人士表示，華盛頓當局希望中國加強合作，並提高調查的透明度。

中國駐華盛頓大使館尚未回應置評請求。中國外交部則表示，WHO專家小組在2月參訪武漢病毒研究所後已做出結論，該實驗室極不可能發生病毒外洩事件。

(時報資訊)