體重有近百公斤的40歲陳姓男子，23日凌晨喝酒醉後，隻身前往芎林鄉下山村五座屋尋找友人，把他人民宅誤認為友人住處，不斷敲門呼喊擾人清夢，周遭居民不勝其擾報案，警方到場發現陳男未戴口罩，進而查出是毒品通緝犯。

橫山分局芎林分駐所23日凌晨零時40分許接獲報案，4名警力趕往現地，只見喝得醉醺醺的陳男仍在敲門呼喊，帶班警員劉士銘警覺發現陳男未戴口罩，當下立即制止陳男勿靠近警方，並質問疫情期間前為何不戴口罩？

陳男誤將屋主停在屋外轎車以為自己所有，告訴警方要回車上拿口罩，但車門卻怎麼也打不開，員警查問人別時，陳男回答支支吾吾似有隱情。

警方以小電腦調查發現，陳男是毒品等2案的通緝犯，立即發給陳口罩並要求戴上，隨後依照疫情期間處理案件防疫標準作業程序，將陳男依法移送新竹地檢署偵辦。

橫山分局長羅裕城表示，近日疫情日趨嚴峻，警察為第一線接觸民眾的執法人員，為了確保員警人身安全不被染疫，均被嚴格要求穿戴護目鏡、手套、口罩，進出機構分流管制、勤務進、出消毒、易地辦公等。

羅裕城指分局不斷反覆實際操作防疫SOP，希望前來洽公民眾也能遵守防疫規定戴口罩，依照防疫規定流程做好防護措施，警民共同維護美好家園。

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(中時 )