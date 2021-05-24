58歲影帝梁朝偉曾演出多部經典作品，更是影展入圍常客，長相憂鬱帥氣的他還是不少人心目中的男神，他和女星劉嘉玲結婚13年，除了感情生活一直是外界關注焦點，夫妻倆的超強理財投資方法也為人驚嘆，儘管如此，梁朝偉其實過去也曾投資慘賠2千5百萬，連劉嘉玲賺的錢都不夠賠。

據《東網》報導，梁朝偉曾豪灑港幣1500萬元（約台幣5863萬元），在香港土瓜灣買入店面，然而去年卻有財團想要強制收購，由於樓齡已經62年，十分老舊，因此向土地審裁處提出強制拍賣的申請，一旦申請通過，梁朝偉很可能會賠上千萬跑不掉。

有消息指出，梁朝偉以港幣1350萬元（約台幣4857萬元）賤賣舊樓，為了將傷害降到最低，下降港幣150萬元（約台幣540萬元）賣出，儘管看似是賠錢，但過去梁朝偉多次投資獲利，2008年，他曾砸港幣2880萬（約台幣1億元）購入中環威靈頓街一處店舖，2012年以港幣7,950萬元（約台幣2億8千萬元），賺了將近港幣5000萬元（約台幣1億8千萬元）。

而劉嘉玲也是投資高手，過去她以港幣3909.4萬元（約台幣1億5281萬元）購置西半山大樓的高樓層，今年4月以港幣4400萬元（約台幣1億7199萬元）售出，也賺了將近港幣500萬元（約台幣1800萬元），事實上，她和梁朝偉高峰時間共約有10房產，加起來資產超過港幣9億元（約台幣32億元），相當驚人。

(中時新聞網)