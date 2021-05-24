美股大牛市何時才走到盡頭？專家Lance Roberts警告，從目前的5大跡象顯示，只要聯準會升息就會戳破美好泡泡，甚至百分百保證，下一次聯準會的升息，將導致標普500指數將雪崩式大跌40%到60%。

《商業內幕》報導，管理逾8億美元資金的顧問公司RIA Advisors的首席策略分析師Lance Roberts近日針對美股走勢提出警告，由於美股已過度膨脹，只要未來令投資人「恐懼」的因素出現，就可能導致股市出現暴跌。

其中最重要的關鍵則是聯準會的升息，Lance Roberts表示，「我可以百分百保證，下一次聯準會的升息將導致標普500在未來2、3年的某個時間點趨於正常值，會出現40%到60%的崩盤。」

Lance Roberts透過5大指標分析美股估值已過高，包括目前美股已離開平均線最遠的位置、恐懼與貪婪指數呈現極度貪婪的狀態、保證金債務量處於高點、槓桿型ETF做多的比例多於做空及經理人的持倉狀態持續看多。

報導指出，美股的過度膨脹，只要出現任何讓投資人畏懼的因素，無論是經濟崩潰或信貸危機甚至是想不到的外部原因，就會引起投資人奔逃，下跌的速度也會超乎想像。

此外，Lance Roberts認為，聯準會升息後，9個月至15個月之內，美股將出現崩盤走勢，原先在貨幣寬鬆政策受益的企業將會面臨直接衝擊。

(中時新聞網)