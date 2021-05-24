民進黨立委王定宇日前在臉書表示，做了一個夢，夢到藍營人士鼓吹台灣應購買上海復星代理的BNT疫苗，但這是香港人不願施打且效期將屆的疫苗，牽涉到數十億的「報廢變暴利」。台北市議員游淑慧今(24日)對此在臉書表示，「或許住回立院宿舍，睡眠品質不好，才會常做夢」、「就問你一個問題，什麼時候能給台灣足夠且安全的疫苗？」

游淑慧24日在臉書寫下，「一個立委只會做白日夢，還總愛把白日夢拿出來說，應該做做智能或心智檢驗？其實，要買什麼疫苗，我尊重當家的民進黨，只要給我們疫苗，別再扯什麼『台灣不急』、『觀察別人』的大謊言，就問你一個問題，什麼時候能給台灣足夠且安全的疫苗，還是真要全台等到七月，等那支股票飆升比研發進度更快的國產疫苗？」

游淑慧指出，「夢到上海復星代理的輝瑞是即期品？那能不能夢一下前批到台灣、五月就到期的AZ呢？價格敢公布嗎？去年五月美國對阿斯特捷利康(AstraZeneca,AZ)投資超過10億美元的資金，用於其與牛津大學合作，開發的新冠肺炎(COVID-19)疫苗。今年三月，美國公衛部門發聲明痛批阿斯特捷利康公司刻意使用過時、可能造成誤導的資料，傷害公眾對於科學的信賴。」

因此，游淑慧質疑，「至今美國連自己撒錢投資開發的AZ，都還沒給予授權，而且準備拿來送人。而台灣呢？搶著用、搶著買。奇怪，疫苗認證上，這次不跟美國老大哥的腳步走？」

(中時新聞網)