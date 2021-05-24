新北市在昨日成立板橋及中和熱區防疫中心後，今日再增三重及新莊熱區防疫中心，新北市長侯友宜今早除視察2熱區防疫中心作業情形，也前往捷運菜寮站及附近賣場商家，瞭解周一上班人潮與相關防疫措施。侯表示，在疫情艱難時刻，市民自主防疫意識大幅提升，高度警戒、低度活動，感謝市民全力配合新北強化三級防疫作為，齊心對抗病毒。

強化熱區消毒力度，新北再結合國軍三三化學兵群，於2熱區進行大清消作業，國軍支援兵力計40人，提供MDS106輕型消毒器2具、氣霧式消毒器10具、悍馬車2部及載重車2輛，配合兩區熱區防疫中心於三重區集美街及新莊體育園區重點道路進行防疫消毒，並規畫於3日警戒期內進行地毯式清消，全力阻斷病毒傳播。

侯友宜表示，三重及新莊熱區計有22里，約9萬市民受關懷與規範，分別由三重區長陳奇正及新莊區長林煌源擔任地方指揮官，不到一天就快速整備好各項防疫應變措施，並積極執行滾動式防疫政策宣導。

尤其昨日宣布「轄內餐飲營業場所全面禁止內用，一律改採外帶外送」防疫政策，熱區防疫中心即啟動公所及里鄰系統，2區共計15路線進行走動式宣導，並投入警力加強稽查。

在醫療服務部份，三重區已設置三重聯醫篩檢站，新莊地區則有輔大醫院及樂生2處社區篩檢站，三重聯醫及輔大醫院每日上午8時開始發號碼牌，樂生篩檢站則為網路預約制，全力為市民提供專業醫療服務。

新莊熱區防疫中心也規畫3線巡邏網並置5個QR CODE巡邏箱，進行複式專責高頻率巡邏，每網制服警力2人，2小時一班，開巡邏車並攜帶小型喊話器等加強查察作業。三重熱區防疫中心也排定5大關懷宣導路線，針對目前封閉的綜合運動場、菜寮公園、中山藝術公園及玫瑰公園等公共場域進行勸離，避免民眾群聚。

民政局長柯慶忠表示，三重及新莊熱區防疫中心分別設於三重社教館及新莊體育場小巨蛋入口處，自今日至5月26日為期3天，動員包含公所、分局、衛生所、環保單位、里鄰長、巡守隊及環保志工力量，總計動員1728人力，感謝第一線夥伴全力支援，與市府一同守護市民健康。

5/28能解除三級警戒？ 柯文哲、侯友宜態度相同這樣說...

(中時 )