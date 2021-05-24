大陸甘肅省白銀市22日上午舉行的「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，因遇到強風、凍雨、冰雹，多名選手被困住，出現失溫等情況，官方派員前往救援，雖救出151人，仍造成包括大陸越野跑名將梁晶、殘運會冠軍黃關軍在內，共計21人死亡。一名罹難者的女兒隔日發文控訴，主辦單位當日通知她父親失蹤後，再也沒有任何消息，自己是在滑手機看到影片，才確認一名口吐白沬屍躺野外的男子，是自己的爸爸，並對這次意外是否人為疏失所致提出五大疑點。

這名女子23日在微博帳號「爸爸我来给你暖手了」發文指出，媽媽在事發當天凌晨接獲電話得知父親失蹤，然後就沒有任何消息，後來她在網路上看相關影片時，發現一名口吐白沫、雙手凍得發紫的躺在地上男子，是她爸爸，此畫面的拍攝時間點是白天。

這場大陸運動史上的悲劇，因為部分人員失聯、參賽者衣著單薄，讓該名女子對這次慘劇是否人為因素造成？提出五大疑點：

女子對主辦單提出五大疑點。（圖／翻攝自微博）

一、為什麼22日白天發現了我爸爸，沒有通知家屬，在23日淩晨的時候才通知我媽媽，爸爸失蹤了。

二、整個賽程中提到的補給站什麼的都不足，為什麼沒有更多的人守護在塞程路段。

三、當地應該能準確預測天氣情況，為何沒有給參賽者更多的準備，讓我爸爸的手「凍到醬紫，荒屍野外」。

四、截至5月23日淩晨6點，為何組委會和相關黨委沒有任何發聲？

五：作為受害者家屬，我正在趕往蘭州的路上，請問我們到了蘭州應該去哪裡找尋我的爸爸？相關單位還沒來通知安排嗎？

她文末痛訴：「求求大家，我沒有其他的訴求，就要給我給受害者家屬一個回應，為什麼我們的家人永遠孤獨的躺下了，就像我爸爸那雙凍的發紫的手，給我們一個說法，一個公道吧」。

針對這起釀21死事件，大陸央視23日晚間新聞也提出多項疑問，包括馬拉松選手失溫為何會致死？「人禍」因素有多少，主辦方有沒有對參賽人員告知風險、？四、意外發生後是否及時出事後，救援是否出現滯後？認為主辦方的人為疏失，必需為這起重大意外負起最大責任。

(中時新聞網)