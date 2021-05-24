全國防疫升級第三警戒，總統蔡英文今（24）日在臉書表示，新的一週開始了，再跟大家分享一次「上班族防疫指引」，並拜託大家留意5件事，一起落實防疫，團結守台灣。

蔡英文表示，剛結束的週末，有許多朋友分享在家做飯，以及空曠街景的照片，謝謝大家「宅在家守台灣」減少出門，對於阻絕傳播鏈是有效的，越多人做到，我們就能越早戰勝疫情。

今天是上班日，蔡英文說，如果必須出門上班，要拜託大家留意五件事情：一、分流上下班，降低群聚感染風險。二、搭乘大眾運輸通勤，請使用記名卡。三、開車上下班的話，車內一個人不必戴口罩，兩個人以上記得戴口罩。四、在室內辦公時，如果無法維持社交距離，請務必戴上口罩。五、下班後不要應酬！早點回家，宅在家是最好的。

至於在家上班（work from home）的朋友，蔡英文指出，尤其是同時要照顧小孩的爸媽們，知道大家都很辛苦，謝謝大家的配合，也請繼續加油。「新的一週，我們都希望疫情可以趨緩，那就互相鼓勵、提醒，一起來落實防疫指引吧！」

蔡英文提醒上班族出門注意防疫。（圖／摘自蔡英文臉書）

(中時新聞網)