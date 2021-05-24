上周因為疫情關係，許多人都感到非常煩悶，來到新的一周有哪些生肖可以收穫好運？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、牛、鼠、虎、兔的人本周財運特別旺盛，求財順利，還有貴人幫助，好事一個接著一個。

▍1.生肖龍

屬龍人在求財方面都能達成所願，周一、周五「三合」，周二「六合」，上班族好好努力會受到主管的表揚，人氣明顯較之前旺盛，有加薪機會。經商的有發財機會，大賺特賺，有望擴大經營，感覺賺錢特別容易。

▍2.生肖牛

屬牛人周二「三合」，周五「六合」，要是有重要的商務活動可以安排在這幾天，將能盡情的發揮自己的智慧與能力，投入和回報成正比，求財特別順利。會有偏財降臨，真是驚喜不斷，應該好好把握，金錢運勢能夠水漲船高。

▍3.生肖鼠

屬鼠人周一「三合」，周六「六合」，在良好人際關係的輔助下，將會獲得更多發展和進財的好機會。認真努力做事就會有回報，努力不會白白浪費。適合表現自己，積極求財入帳機會多，名利財富全都可以得到，太幸運啦！

▍4.生肖虎

本周屬虎人是心想事成的一周。周三「三合」，周四「六合」，收入穩定上升，投資獲利不少。周三、周六有望看到成果，財富更上一層樓。生活中收支平衡，適合存款或買些理財產品，讓財富穩定增長。手裡錢多，心情愉悅，人也年輕起來。

▍5.生肖兔

屬兔人周三「六合」，周四「三合」，本周事業運上升，才華得以施展，工作中大放異彩，能力得到認可。貴人相助能升職，賺錢比較輕鬆，適合存錢。周五有「紅鸞」桃花入命，單身者愛情到來，好事一個接著一個。

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(中時新聞網)