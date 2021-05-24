美中龍頭白襪24日遭到洋基橫掃，洋基先發投手泰隆(Jameson Taillon)登板5局無失分，也就是洋基5個先發輪值近5場合計35局無失分（每人至少投5局），刷新隊史紀錄！然而洋基守護神查普曼(Aroldis Chapman)破功被打下本季第1分，比賽仍然非常驚險，9局下半洋基靠著「法官」賈吉(Aaron Judge)的「再見保送」以5-4擊敗白襪。

賈吉首局就敲安幫洋基打下第1分，泰隆投完5局時領先3分退場。白襪果然第6局就開始反攻，阿布瑞尤(José Abreu)、葛蘭鐸(Yasmani Grandal)接連開轟，第7局就追到3比4落後1分。

洋基9局上派出查普曼關門，他只用一球就解決一人。白襪果斷換上右打的馮恩(Andrew Vaughn)代打，他一棒轟到右外野成為追平比分的陽春炮！

9局下，弗雷塞(Clint Frazier)安打且盜上二壘，白襪解決一人之後決定故意保送一人以尋求雙殺。不料洋基敲了軟弱的安打弄成滿壘，此時輪到賈吉打擊。白襪換上韓崔克斯(Liam Hendriks)對付他。

韓崔克斯不敢投好球，賈吉想要出棒也找不到機會，乾脆就站著給他投。果然韓崔克斯在三壞球的時候還是繼續投壞球（最後一球應該是失手），賈吉這次上壘就結束整場比賽。其實打了幾年大聯盟，賈吉從來沒敲過再見安打，這是他生涯第一次體驗當英雄的感覺。「任何方法都可以啦，我只是想贏球。」最後勝投落到查普曼手裡，但是洋基開季令人不安的先發輪值忽然覺醒，讓總教練安心不少。

(中時新聞網)