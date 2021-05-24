人民幣中間價下跌108個基點 09:592021/05/24 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價24日報6.4408元，較上個交易日（21日）報價6.43元，下跌108個基點，跌幅0.17％。 截至上午9點48分，人民幣兌美元在岸價報6.4384元，較上日收盤價6.4337元下跌47個基點，單日跌幅0.07％。 人民幣兌美元離岸價報6.4376元，下跌8個基點，跌幅0.01％。 人民幣存款餘額 5個月新低 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 (工商 ) #基點 #下跌 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 美IPO降溫 面臨關鍵轉折點 04:102021/05/18 全球財經 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 11:422021/05/18 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 財經熱門新聞 蘋果憂斷鏈傳協調提供美疫苗防疫 台積電：市場傳聞 - 財經 - 中央社 憂10年後晶片業絕跡 日專家籲砸2.6兆與美合作 擺脫依賴台灣 - 財經 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 - 工商 晶華酒店董事長籲政府電擊救命 潘思亮：觀光餐飲業瀕死 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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