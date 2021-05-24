人民幣兌美元中間價24日報6.4408元，較上個交易日（21日）報價6.43元，下跌108個基點，跌幅0.17％。

截至上午9點48分，人民幣兌美元在岸價報6.4384元，較上日收盤價6.4337元下跌47個基點，單日跌幅0.07％。

人民幣兌美元離岸價報6.4376元，下跌8個基點，跌幅0.01％。

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(工商 )

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